Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pfefferspray gegen Ladendieb

Erfurt (ots)

In der Innenstadt kam es Samstagabend zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft. Ein Ladendetektiv hatte den 18-Jährigen beobachtet wie er eine Jeansjacke durch den Kassenbereich schmuggelte. Der junge Mann flüchtete aus dem Geschäft und konnte wenig später von dem Angestellten gestellt werden. Da sich der Mitarbeiter von dem 18-Jährigen bedroht fühlte setzte er Pfefferspray gegen den Mann ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchung des Langfingers noch weiteres Diebesgut sicher. Kosmetik im Wert von über 150 EUR hatte der 18-Jährige in einer Drogerie mitgehen lassen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell