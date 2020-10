Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestürzt

Erfurt (ots)

Am späten Sonntagabend befuhr ein 27-jähriger Radfahrer die Biereyestraße aus Richtung Binderslebener Knie kommend, als er das Gleichgewicht verlor, mit zwei abgeparkten Pkw`s kollidierte und zwischen diesen zu Fall kam. Hinzu geeilte Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten Polizei und Rettungswagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Darüber hinaus erwartet ihn Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell