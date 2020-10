Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall unter Alkohol

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stellten Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen während der Streifentätigkeit auf der Straße der Nationen in Erfurt einen offenbar verunfallten Pkw fest. Der Kia stand am Fuße eines Abhangs, welcher zum Parkplatz eines angrenzenden Möbelmarktes führte. Der 30-jährige Fahrzeugführer befand sich leicht verletzt an seinem stark beschädigten Fahrzeug. Mit einem Atemalkoholwert von 2,0 Promille war er fahruntüchtig. Es wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und der Führerschein beschlagnahmt.Der Schaden am Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. (ER)

