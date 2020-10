Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisiert und aggressiv

Erfurt (ots)

Bei einem Einsatz anlässlich einer Ruhestörung wurde in der Nacht von Freitag zum Samstag ein alkoholisierter 16-jähriger Jugendlicher festgestellt, der an seine Mutter übergeben werden sollte. Er war den Beamten bereits wegen diverser Drogen- und Eigentumsdelikte bekannt. Während er auf der Dienststelle auf seine Mutter warten musste, verlor er jegliche Beherrschung und beleidigte und bedrohte jeden anwesenden Beamten. Außerdem trat er um sich, traf verschiedene Beamte und verletzte einen von ihnen leicht. Das Erscheinen der Mutter beruhigte ihn auch nicht, so dass ein Notarzt gerufen werden musste, der die Einweisung in eine psychiatrische Abteilung eines Erfurter Krankenhauses anordnete. Gegen den Jugendlichen wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet. (M.C.)

