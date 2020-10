Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gewalt gegen Polizeibeamte - Erfurt, 18.10.2020

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des 18.10.2020 wurden Beamte in der Erfurter Innenstadt auf zwei Betrunkene aufmerksam, die gerade im Begriff waren, gegen eine Hauswand zu urinieren. Die Ansprache der Beamten, mit der Aufforderung dies zu unterlassen, erwiderte einer der beiden Männer mit dem Wurf einer halb gefüllten Getränkedose in deren Richtung. Die Dose verfehlte glücklicherweise ihr Ziel, wenngleich nur die Anwendung polizeilicher Zwangsmittel die beiden zur Raison bringen konnte. Auch gegen die weiteren Maßnahmen versuchte sich der 37-Jährige Hauptakteur zu widersetzen, weshalb gegen ihn Anzeigen wegen Tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet wurden. Beide Männer wurden zudem des Platzes verwiesen. (CF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell