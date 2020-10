Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kommt gar nicht in die Tüte

Sömmerda (ots)

Nicht schlecht staunte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, als er in Ausübung seiner Arbeit am frühen Sonntagmorgen in Sömmerda einer Katze über den Weg fuhr, welche die Rheinmetallstraße mit einer Bäckertüte über dem Kopf querte. Aus Sorge um das Tierwohl verständigte der Mann die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten wenig später feststellen, dass die Katze sich selbst der Tüte entledigen und daraufhin in die Dunkelheit verschwinden konnte. Vermutlich war die Katze eigenverschuldet mit dem Kopf in die Papiertüte geraten. Die Polizei Sömmerda weist daher aus gegebenem Anlass auf die ordnungsgemäße Entsorgung von Müll hin.

