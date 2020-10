Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag waren Polizeibeamte im Norden der Stadt im Einsatz. In einer Wohnung hofften sie auf einen Mann zu treffen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Dort trafen sie aber nicht auf den Gesuchten, sondern auf einen 26-jährigen Mann. Der Blick blieb nicht nur an ihm hängen, sondern auch an dem Rauschgift was offen in einem Regal lag. Auf Nachfrage rückte der 26-Jährige noch weitere Drogen raus. Insgesamt stellten die Polizisten knapp 900 Gramm Marihuana und 14 Gramm Kokain sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt. Wo sich der eigentlich gesuchte Mann aufhält ist noch nicht bekannt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell