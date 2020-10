Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nordhäuser Straße machte sich gestern Morgen ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Gegen 05.00 Uhr bemerkte ein Zeuge das Treiben und informierte die Polizei. Mit einem Trennschleifer versuchte der Dieb den Automaten zu öffnen um an Bargeld und Glimmstängel zu gelangen. Da dies nicht gelang, flüchtete der Unbekannte unverrichteter Dinge. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Langfinger nicht gestellt werden. (JS)

