Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern Nachmittag ein VW-Fahrer im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr der 66-Jährige auf der L1054 von Weißensee in Richtung B176. Als er auf die Bundesstraße auffuhr, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Lkw, der auf der Bundesstraße in Richtung Tunzenhausen fuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 66-jährige Autofahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem VW sowie an dem LKW entstanden erhebliche Schäden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Da bei dem Zusammenstoß auch Betriebsstoffe ausliefen, kam neben den Rettungskräften und Polizei auch die Feuerwehr zum Einsatz. (JS)

