Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellenampel geknackt

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag beschädigten Unbekannte in Dermsdorf eine Baustellenampel. Ziel war es den Batteriekasten zu öffnen. Sie nebelten den Kasten auf und gelangten so an eine Batterie im Wert von ca. 300 EUR. (JS)

