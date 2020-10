Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Nassen ins Trockene

Erfurt (ots)

In Stotternheim wurden Polizisten gestern Abend auf einen Mann aufmerksam. Er lag unter seinem Fahrrad auf der Straße. Die Beamten halfen dem Fahrradfahrer in seiner misslichen Lage. Warum er gestürzt war, ließ sich schnell erklären. Er pustete über 2,1 Promille. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass gegen den polizeibekannten 40-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Von der nassen Straße ging es für den Mann direkt in die trockene Zelle eines Thüringer Gefängnisses. Hier wird er voraussichtlich die nächsten fünf Wochen seine Strafe absitzen. (JN)

