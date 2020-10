Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vor Hauswand gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei erhielt gestern Abend den Anruf eines Autofahrers der mitteilte, dass vor ihm ein Betrunkener unterwegs ist. In Schlangenlinien geriet der Citroen-Fahrer in Vehra auf die Gegenfahrbahn, fuhr vor eine Hauswand und gegen einen Blumentopf. Verletzt wurde dabei niemand, auch Beschädigungen gab es nicht. Die Polizei stellte den sturzbetrunkenen Mann an seiner Wohnanschrift. Auf 2,2 Promille brachte es der 44-Jährige bei dem Atemalkoholtest. (JS)

