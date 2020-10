Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viele Verstöße festgestellt

Erfurt/Sömmerda (ots)

In der Erfurter Innenstadt und in Sömmerda führten Polizeibeamte im Laufe des gestrigen Tages Fahrradkontrollen durch. Im Mittelpunkt stand hier nicht die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, sondern den Radfahrern die verkehrsrechtlichen Vorschriften wieder ins Gedächtnis zu rufen und daran zu erinnern, diese konsequent einzuhalten. Während der Kontrolle nahmen die Beamten 57 Radfahrer genauer unter die Lupe. 21 von ihnen waren verbotswidrig in die Fußgängerzone gefahren. Manche Fahrradfahrer nutzten auch verbotswidrig den Gehweg oder befuhren den Radweg von der falschen Seite. Auch hier erläuterten die Beamten die damit verbundenen Gefahren für die Radfahrer selbst und andere Verkehrsteilnehmer und appellierten an die Vernunft der Betroffenen. Bei 10 Fahrradfahrern fehlte die Beleuchtung am Drahtesel. Die Hauptunfallursachen bei Radfahrern sind Alkoholkonsum, das falsche Benutzen der Fahrbahn, nicht eingehaltene Schrittgeschwindigkeit und/ oder rücksichtsloses fahren. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen wurde gestern auch ein Haftbefehl vollstreckt. Auch wenn die Kontrolle vom präventiven Gedanken getragen war, wurden bei einigen Personen Verwarngelder erhoben. Ob sich am Bewusstsein der Fahrradfahrer dadurch etwas geändert hat, wird sich zeigen. Die nächste Kontrolle kommt bestimmt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell