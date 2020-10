Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Seite benutzt

Erfurt (ots)

Weil ein Fahrradfahrer gestern die falsche Seite des Radweges in der Weimarischen Straße nutzte, kam es zu einem Unfall mit einem anderen Fahrradfahrer. Der 64-Jährige fuhr ordnungswidrig auf der linken Seite stadtauswärts. Als ihm ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad entgegen kam, musste dieser dem "Falschfahrer" ausweichen, da der Weg in diesem Bereich nur ca. ein Meter breit ist. Der junge Mann verhakte sich in einem Zaun und stürzte. Dabei fiel er gegen ein Auto, welches gerade stadteinwärts fuhr. Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand leichter Sachschaden am Fahrrad des jungen Mannes sowie an dem beteiligten Fahrzeug. (JS)

