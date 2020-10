Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Busunfall

Erfurt (ots)

Im Bereich des Europaplatzes ereignete sich heute Morgen, gegen 07:20 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache betrat eine 63-jährige Frau an der Ampelkreuzung Sondershäuser Straße/Ulan-Bator-Straße die Fahrbahn und wurde von einem Bus erfasst. Die Frau stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich in dem Bus etwa 60 Kinder einer Grundschule. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder der Busfahrer, noch die Kinder verletzt. Die zum Teil unter Schock stehenden Kinder wurden im Nachgang seelsorgerisch betreut. Am Bus entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. (JN)

