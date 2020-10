Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenbold in Haft

Erfurt (ots)

Weil ein sturzbetrunkener Mann gestern Nachmittag in Erfurt auf dem Gehweg lag, informierten Passanten die Rettungsleitstelle. Da der aggressive Mann aber die notwendige medizinische Behandlung verweigerte und sich wehrte, wurde die Polizei hinzugezogen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 49-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Nach Vorstellung bei einem Arzt konnte der Mann am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. (JS)

