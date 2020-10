Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zur falschen Zeit am richtigen Ort

Landkreis Sömmerda (ots)

Mancher Orts findet man sie noch, die altbewährten Kaugummiautomaten. So auch in Weißensee. Heute Nacht beobachtete eine Anwohnerin, wie sich gegen 01.00 Uhr zwei Unbekannte an dem Automaten zu schaffen machten. Sie brachen ihn auf und flüchteten mit Kleingeld und Süßwaren. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten in dem Bereich zwei Herren ausgemacht werden. Da der Verdacht bestand das das Duo für den Aufbruch verantwortlich war, liefen umfangreiche polizeiliche Maßnahmen an. Die beiden Männer stimmten einer Durchsuchung ihrer Wohnung und ihres Gartens zu. Die Kaugummis fanden die Beamten dort nicht, dafür aber eine größere Menge Marihuana. Die getrockneten Pflanzen und Blütenteile wurden sichergestellt. Gegen beide wurde Anzeige erstattet. Wer den Kaugummiautomaten aufgebrochen hat, ist bisher nicht bekannt. (JS)

