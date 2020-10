Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Kellern fündig geworden

Erfurt (ots)

Mehrere Mieter meldeten sich im Laufe des gestrigen Tages bei der Polizei, um Kellereinbrüche zu melden. Die Diebe gelangten immer auf unbekannte Art und Weise in die Mehrfamilienhäuser und brachen dann Kellerabteile auf. In der Mittelstraße schlugen sie gleich mehrfach zu. In drei Mehrfamilienhäusern machten sich die ungebetenen Gäste an den Kellerboxen zu schaffen und gelangten so an ihre Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Fahrräder im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro gestohlen. Viele Kellertüren- und Schlösser wurden beim Einbruchsversuch beschädigt, hielten den Machenschaften der Diebe aber Stand. Rucksäcke und Lebensmittel im Wert von knapp 150 Euro ließen Unbekannte aus einem Keller in der Lowetscher Straße mitgehen. Auf Fahrradteilte hatten es Diebe in einem Keller in der Dahlienstraße abgesehen. Auch an zwei Garagen in der Friedrich-Engels-Straße versuchten sich Langfinger. Sie beschädigten die Schlösser, gelangten aber nicht in die Objekte. Die Polizei rät Hauseingangstüren immer geschlossen zu halten. Oftmals wird der sogenannte "Schnapper" so eingestellt, dass man durch einfaches Aufdrücken der Tür in den Hausflur gelangt. Gut ausgeleuchtete Kellerbereiche sind für Diebe ebenfalls unattraktiv, weil sich die Chance erhöht entdeckt zu werden. Sollten sich fremde Personen auffällig in Wohnhäusern bewegen, so informieren sie umgehend die Polizei. (JS)

