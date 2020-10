Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Gestern Abend traute ein 30-Jähriger seinen Augen kaum, als er gegen 22.00 Uhr in der Johannesstraße gerade zu seinem Fahrzeug kam. Ein Unbekannter machte sich an dem Auto zu schaffen und schlug die Scheibe des Pkws ein. Durch die sofort alarmierte Polizei konnte der Täter gestellt werden. Der 38-Jährige ist kein Unbekannter. Bereits in den letzten Tagen mussten die Beamten wegen ihm ausrücken. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der Dieb einen Wert von über 2,1 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen. Noch heute Nachmittag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Auch in der Greifswalder Straße wurde die Scheibe eines Autos beschädigt. Die Diebe gelangten so an eine Tasche mit medizinischem Gerät. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 1.300 Euro. Wer für diese Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. (JS)

