Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fette Beute

Erfurt (ots)

Handwerker erlebten gestern Morgen eine böse Überraschung, als sie sich an die Arbeit machen wollten. Unbekannte waren übers Wochenende in das Haus im Erfurter Süden eingebrochen und hatten sich an den Arbeitsgeräten bedient. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie mehrere Maschinen, Werkzeuge, eine Kabeltrommel und sogar einen Kühlschrank mitgehen. Um an die Gegenstände zu gelangen traten die Diebe mehrere Türen ein. Der entstandene Sachschaden ist marginal, der Wert der Beute über 5.000 Euro. (JS)

