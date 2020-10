Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen bei der Polizei. Diebe hatten am Rohrborner Weg in einem Garagenkomplex eine Garage aufgebrochen. Wie sich herausstelle, hatten die Täter ein Motorrad im Wert von 2.000 Euro gestohlen. Glücklicherweise fand der Eigentümer noch am selben Tag sein blaues Motorrad der Marke Husqvarna in der Käthe-Kollwitz-Straße wieder. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell