Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen

Landkreis Sömmerda (ots)

Zwei Fahrzeugführer standen Samstagvormittag im Landkreis Sömmerda unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In Straußfurt wurde ein 30-Jähriger erwischt, der unter Drogen mit seinem Ford unterwegs war. Der Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an. Auch in Hernschwende stand ein Mann unter Drogen. Der 18-jährige Krad-Fahrer hatte offenbar ebenfalls Cannabis konsumiert. Bei Beiden wurde eine Blutentnahme veranlasst. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell