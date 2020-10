Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung im Getränkeladen

Erfurt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einer Angestellten kam es am späten Samstagnachmittag in einem Getränkeladen in der Innenstadt. Gegen 17.15 Uhr betrat ein 66-jähriger Kunde den Laden und geriet in der weiteren Folge mit der Angestellten in Streit. Die verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Mann die Mitarbeiterin würgte. Diese sich wehrte, indem sie dem Mann ein Stuhlbein auf den Kopf schlug. Bei der Rangelei wurden beide Beteiligte leicht verletzt und beschädigten dabei eine Brille und einen Tisch. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern noch an. (JS)

