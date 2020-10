Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher verletzt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde ein Teenager auf dem Petersberg verletzt. Der 16-Jährige wurde gegen 23.45 Uhr von zwei Unbekannten angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten am Petersberg eintrafen, war das Duo verschwunden. Allerdings hielt sich eine größere Personengruppe in dem Bereich auf. Aus der Gruppierung heraus schlug ein 19-Jähriger einem Polizisten auf die Schulter und beleidigte den Beamten. Gegen den Betrunkenen wurde Anzeige erstattet. Die Fahndung nach den beiden Angreifern verlief ergebnislos. Der 16-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: Beide Männer waren ca. 180 cm groß. Einer hatte blondes schulterlanges Haar und trug einen weißen Pullover, eine grüne Bomberjacke und blaue Jeans. Der Zweite hatte kurzes schwarzes Haar, trug eine Lederjacke und schwarze Jeans. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zu den Täten geben können, wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Nord (0361/ 78400) unter Angabe der Vorgangsnummer 0237766. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell