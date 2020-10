Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei im Rieth - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 11.10.2020 kam es gegen 15:00 vor dem Wohnblock der Kasseler Straße 1 - 7 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die drei Angreifer im Alter von 25 - 30 Jahren schlugen hier gemeinschaftlich auf einen 30 jährigen Mann ein. Nachdem die Täter, von denen zwei bereits bekannt gemacht werden konnten, von ihrem Opfer abließen, entfernten sie sich in einem schwarzen Pkw vom Tatort. Im Anschluss an die Tat verständigte der Geschädigte noch selbstständig die Polizei. Er wurde später mit mehreren Prellungen und Hämatomen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen.

