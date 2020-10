Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kölledaer Straße in Sömmerda, bei welchem ein 84 jähriger Skodafahrer eine 31 Jährige übersah. Die junge Frau schob gerade ihr Fahrrad über die Fußgängerfurt, als der Skoda die Kölledaer Straße stadteinwärts befuhr. Mehrere Zeugen bestätigten, dass die Fußgängerampel grün und die Ampel für den Durchgangsverkehr rot anzeigte. Aus bisher ungeklärten Gründen übersah der Skodafahrer die Ampel und auch die junge Frau. Durch den Zusammenstoß wurde die 31 Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Erfurt geflogen werden. Mittlerweile ist bekannt, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind. Strafrechtliche Maßnahmen gegen den 84 Jährigen wurden eingeleitet. (TF)

