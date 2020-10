Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickdiebstahl in Straußfurt

Straußfurt (ots)

Am Freitag, den 09.10.2020, fiel eine 77-jährige Frau einem gemeinen Diebstahl zum Opfer. Nach ihrem Einkauf im Edeka in Straußfurt hob sie am dortigen Sparkassenautomat 300 Euro ab. Kurz danach wurde die Frau von zwei fremden Personen angesprochen und um einen Wechsel von Kleingeld gebeten. Eine der unbekannten Personen, wühlte hierbei eifrig in der Geldbörse der Dame. Da kein passendes Wechselgeld in der Geldbörse gefunden wurde, beendeten die beiden Fremden die Unterhaltung. Wenige Minuten später musste die 77-Jährige feststellen, dass sich die 300 Euro, welche sie zuvor abgehoben hatte, nicht mehr in ihrem Portemonnaie befanden. Die beiden mutmaßlichen Täter sind bislang unbekannt. (LS)

