Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Sömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda kontrollierten am Freitagabend in Sömmerda einen 33 Jahre alten männlichen Radfahrer, weil er ohne Beleuchtung und mit dem Handy am Ohr unterwegs war. Da in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde, erfolgte ein Atemtest. Dieser ergab 1,90 Promille. Da somit eine Straftat vorlag erfolgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wurde gegen den Radfahrer erstattet. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell