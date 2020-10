Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kundgebung mit Aufzug auf dem Roten Berg

Erfurt (ots)

Am Samstag begleitete die Polizei mehrere Versammlungen im Erfurter Stadtgebiet. Ab 13:45 Uhr versammelten sich ca. 40 Personen der rechtsextremistischen Vereinigung "Neue Stärke Erfurt e.V." im Bereich des Julius-Leber-Ringes in Erfurt, um eine Kundgebung mit Aufzug durchzuführen. Unter Verwendung eines Lautsprecherwagens, mehrerer Fahnen sowie Schildern liefen die Versammlungsteilnehmer durch den Ortsteil Roter Berg, über die Bonhoefferstraße, den Karl-Reimann-Ring zurück zum Julius-Leber-Ring. Kurz nach 16:00 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt. Aufgrund notwendiger Straßensperrungen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Gegen die angemeldete Demonstration auf dem Julius-Leber-Ring wurden zwei Spontankundgebungen bei der vor Ort befindlichen Versammlungsbehörde der Stadt Erfurt angezeigt und durch diese beauflagt. An der ersten Spontankundgebung, welche von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr lief, beteiligten sich knapp 30 Personen. Die zweite Spontankundgebung lief unter Beteiligung von acht Personen von 16:20 Uhr bis ca. 17:00 Uhr. Ab 15:30 Uhr versammelten sich etwa 60 Personen auf dem Anger, um gegen die staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Die Kundgebung wurde kurzzeitig durch eine psychisch auffällige Person gestört, welche gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand leistete. Sie musste im Krankenhaus einem Arzt vorgestellt werden.Die Versammlung wurde 17:20 Uhr beendet. Zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr nahmen insgesamt neun Personen an einer Kundgebungauf dem Willy-Brandt-Platz teil. Unter dem Motto "Internationaler Tag gegen die Todesstrafe"äußerten sie hier ihre Meinung. Alle Versammlungen verliefen friedlich. Ein Versammlungsteilnehmer des Aufzugs auf dem Roten Berg verstieß jedoch gegen das Versammlungsgesetz, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Auf dem Roten Berg wurden überdies mehrere unrechtmäßig angebrachte Plakate des "Neue Stärke Erfurt e.V." festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde seitens der Stadt eingeleitet.

