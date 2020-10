Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol - kein Freund und Helfer

Erfurt (ots)

Nach ausführlichem Genuss alkoholischer Getränke in einem Gasthaus am Erfurter Domplatz, redete der Alkohol einem 61-jährigen am Samstagnachmittag ein, dass er die Zeche bereits beglichen habe. Die Rechnung bewies jedoch das Gegenteil, weshalb die Polizei zum klärenden Gespräch hinzugezogen werden musste. Die Beamten konnten das Missverständnis schnell aus der Welt schaffen und den Herren zum Zahlen des offenen Betrages bewegen. Da der Alkohol jedoch auch für die Beine ein wenig hilfreicher Gefährte ist, endete der Schmaus für den Mann im Klinikum. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell