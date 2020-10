Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallbeteiligte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht - Zeugenaufruf -

Erfurt (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein roter Hyundai, nachdem er verbotswidrig gewendet hatte, am Tunneleingang des Schmidtstedter Südknotens mit einem weiteren, bislang unbekannten PKW kollidiert war. Beide Unfallbeteiligte verließen sodann die Unfallstelle.

Der Zeuge des Unfallgeschehens konnte ein, in der Nähe befindliches Streifenteam auf das Unfallereignis aufmerksam machen und das Kennzeichen des vermutlichen Unfallverursachers übermitteln. Dieser konnte im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen noch in der Krämpfervorstadt festgestellt werden. Da er einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille erbrachte, hat sich der 33-jährige Hyundaifahrer nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu verantworten. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und ihm wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren Blut entnommen.

Damit nicht genug, hatte der 33-Jährige, um seine Fahrereigenschaft zu verschleiern, eine Bekannte noch vor dem polizeilichen Zugriff zum Führen seines Unfallfahrzeuges animiert. Leider verfügte die 19-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Da sie das Fahrzeug zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, musste auch sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und hat sich jetzt wegen einer Verkehrsstraftat und -ordnungswidrigkeit zu verantworten.

Die große Unbekannte in der Gesamtschau des Unfallgeschehens bleibt nach gegenwärtigem Ermittlungsstand der zweite unfallbeteiligte PKW. Zu diesem ist nichts weiter bekannt, als dass das Fahrzeug zur Unfallzeit mit einem älteren Pärchen besetzt gewesen sein soll und Unfallschäden auf der Fahrerseite haben müsste.

Die Unfallbeteiligten selbst bzw. weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen ELS20397643 beim Inspektionsdienst Süd zu melden. (StSch)

