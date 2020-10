Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkplatzunfall

Sömmerda (ots)

Gestern Morgen kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Erfurter Straße in Sömmerda gegen 10.00 Uhr zu einem Unfall. Eine 46-jährige Toyotafahrerin und ein 58-jähriger Fordfahrer stießen zusammen. Da beide Parteien unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen die die Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Sömmerda: 03634/ 3360 (0235889). (JS)

