Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tiere verendet

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei vier Verkehrsunfällen verendeten im Landkreis Sömmerda drei Rehe und ein Wildschwein. Auf der L1056 in Richtung Udestedt überquerte kurz nach der Ortslage Kleinmölsen gestern Abend ein Reh die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Die Autofahrerin blieb unverletzt, das Tier verstarb an der Unfallstelle. Auch auf der K1 bei Griefstedt stieß kurz darauf ein Reh mit einem Auto zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Tier so schwer verletzt, dass es am Unfallort verendete. Ähnlich erging es einem Tier auf der L2141. Das Reh lief über die Straße und wurde im Bereich Elxleben von einem Auto erfasst und verstarb. Pech hatte auch ein Wildschwein heute Morgen im Bereich der L1057 Rothenberga. Es stieß mit einem Auto zusammen und überlebte den Unfall nicht. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell