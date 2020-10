Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda gerieten gestern Abend zwei Fahrzeugführer in Streit. Ein 39-jähriger überholte auf der B176 mit seinem Transporter eine Fahrzeugkolone und scherte vor einem 49-Jährigen VW Fahrer ein. Da die Aktion offensichtlich gefährlich und knapp war, setzte sich nunmehr der 49-Jährige vor den Transporterfahrer und bremste ihn aus. Die Herren beschimpften sich und nachdem sie damit fertig waren, stiegen beide in ihre Autos und fuhren weiter. Der Ältere stellte kurz darauf fest, dass er an der Hand blutete und informierte die Polizei. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 39-Jährigen stellten die Beamten einen Schlagring und ein Butterflymesser sicher. Was genau bei dem Streit passiert ist, muss nun ermittelt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell