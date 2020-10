Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Fahrzeug verschwunden

Erfurt (ots)

Erneut wurde in der Märchensiedlung ein Auto gestohlen. Erst gestern Nacht haben Diebe das Keyless-Go System eines Fahrzeuges überwunden. Der entwendete Audi A8 hat einen Wert von über 60 000EUR. Heute Nacht schlugen die Diebe erneut zu. Die Nutzerin eines Audi bemerkte den Diebstahl heute morgen gegen 07.20 Uhr. Unbekannte hatten auch hier das Keyless-go System überlistet und waren so an den A6 gelangt. Die Polizei weist erneut daraufhin, die Schlüssel geschützt aufzubewahren, um so eine Funkverlängerung des Signals zu verhindern. Entsprechende Boxen sind beim Autohändler oder im Einzelhandel erhältlich. Die Masche wird vermehrt eingesetzt um hochpreisige und neuwertige Autos zu stehlen. Durch die Verlängerung des Funksignals welches der Schlüssel aussendet wird dem Auto vorgegaukelt, dass sich der Schlüssel in unmittelbarer Fahrzeugnähe befindet. Die betroffenen Pkws lassen sich so nicht nur öffnen, sondern auch starten und weg fahren. (JS)

