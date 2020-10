Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Busfahrer wird attackiert

Sömmerda (ots)

Aufgrund eines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes wurde heute Morgen am Busbahnhof in Sömmerda ein Busfahrer von einem Fahrgast attackiert. Der Gast hatte sich ohne Mundschutz in den Bus gesetzt. Trotz Aufforderung des 46-jährigen Busfahrers weigerte sich der Fahrgast, den Mundschutz anzulegen. Der verärgerte Fahrgast verlangte das Geld für seine Fahrkarte zurück. Als der Busfahrer dies ablehnte, wurde der Fahrgast handgreiflich und schlug den 46-Jährigen u.a. in das Gesicht. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter laufen. (JN)

