Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin missachtet Rotlicht

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es an der Ampelkreuzung Nordhäuser/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf der Nordhäuser Straße in Richtung Andreasstraße. An der Ampelkreuzung missachtete die Frau die rote Ampel. Dabei stieß sie mit einem 30-jährigen VW-Fahrer zusammen, der die Kreuzung bei grünem Ampellicht befahren hatte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell