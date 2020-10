Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei auf einen Streich

Landkreis Sömmerda (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag gingen der Polizei gleich zwei Männer ins Netz, die es mit dem Gesetz nicht ganz so genau nahmen. In Kölleda hatten die Beamten einen Daimler Benz angehalten. Der polizeibekannte 23-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Zudem war das Auto zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben und somit nicht versichert. Bei seinem 26-jährigen Beifahrer stießen die Beamten auf einen Teleskopschlagstock. Eine Blutentnahme bei dem Fahrer und die entsprechenden Anzeigen waren die Folge. (JN)

