Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte in Erfurt gleich bei zwei Transportern die Scheiben ein. Der Daimler Vito und der VW T5 parken jeweils in der Straße Am Kühlhaus bzw. in der Kartäuserstraße. In beiden Fällen hatten es die Diebe auf Werkzeuge abgesehen. Der Wert der Beute wird auf fast 4.000 Euro geschätzt. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 900 Euro. (JN)

