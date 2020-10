Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Metalldiebe

Sömmerda (ots)

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen schlugen Diebe in einem Wertstoffhandel in Sömmerda zu. Sie hebelten eine Tür auf, um in die Lagerhalle zu gelangen. Dort hatten sie es auf 30 bis 40 kg Messinganschlüsse im Wert von 150 Euro abgesehen. Zudem wurde festgestellt, dass Diebe einen Stabmattenzaun und ein Vorhängeschloss beschädigt hatten, um auf ein Außengelände und in einen weiteren Lagerraum zu gelangen. Hier wurde glücklicherweise nichts gestohlen. (JN)

