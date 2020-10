Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde in Büßleben erneut ein Auto gestohlen. Der Besitzer eines Audi SQ5 hatte den Wagen über Nacht vor seinem Haus unter einem Carport abgestellt. Betrüger nutzen das Keyless-Go System des Autos mit einem Signalverstärker aus. Ohne Schaden zu verursachen öffneten sie den Audi im Wert von 70.000 Euro und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. In Erfurt häufen sich seit September die Fälle von Autodiebstählen, bei denen die Fahrzeuge mit einem Keyless-Go System ausgestattet sind. Bewahren sie die Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür auf. Nutzen Sie entsprechende Schutzhüllen, um das Funksignal des Schlüssels zu blockieren. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell