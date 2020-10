Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Trickbetrüger reingefallen

Erfurt (ots)

In Erfurt ist ein 71-jähriger Mann auf Telefontrickbetrüger reingefallen. Am Telefon gaugelten die Täter dem Mann vor, bei einem Gewinnspiel über 100.000 Euro gewonnen zu haben. Zur Auszahlung des Gewinns seien eine Gebühr sowie der Erwerb von Amazon-Gutscheinen notwendig. Der Rentner kaufte die Gutscheinkarten im Wert von 200 Euro und übermittelte die Codes an die Betrüger. Seriöse Firmen verlangen zur Auszahlung eines Gewinns niemals eine Leistung in Form von Gutscheinkarten oder Vorauszahlungen. Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie die Polizei. (JN)

