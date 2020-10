Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wahlkreisbüro des Ministerpräsidenten beschmiert

Erfurt (ots)

Gestern Abend stellte eine Polizeistreife ein Graffiti am Wahlkreisbüro des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in der Johannesstraße fest. Mit schwarzer Sprühfarbe war ein Schriftzug in einer Größe von 70 x 130 cm zwischen zwei Schaufenstern aufgebracht worden. Die Polizei ermittelt gegen eine 41-jährige Frau, die in der Vergangenheit mit ähnlichen Schmierereien im Stadtgebiet von Erfurt aufgefallen ist. (JN)

