Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

Erfurt (ots)

Als Bauarbeiter am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Juri-Gagarin-Ring ihre Arbeit aufnehmen wollten, stellten sie den Diebstahl mehrere Werkzeuge fest. Diebe waren am Wochenende auf unbekannte Art und Weise in das Haus eingedrungen. Aus zwei Kellerräumen und einer in Sanierung befindlichen Wohnung hatten die Täter Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro verschwinden lassen. (JN)

