Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 43-Jährige schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Riethnordhausen und Haßleben zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Audi-Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf den Grünstreifen und überschlug sich mit ihrem Wagen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem 23 Jahre alten Auto entstand Totalschaden. Der Audi musste abgeschleppt werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell