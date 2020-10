Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinder finden Pistole

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Sonntag machten Kinder in Rastenberg einen ungewöhnlichen Fund. Beim Spielen fanden sie in der Lossa eine Waffe. Die Schusswaffe der Marke Valtro wurde durch die Polizei sichergestellt. Da die Pistole stark verrostet ist, kann gegenwärtig keine Aussage zum Ladezustand der Waffe gemacht werden. (JN)

