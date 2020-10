Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Arbeitsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Arbeitsunfall in Kindelbrück. Ein 56-jähriger Mann verlor bei Dacharbeiten an einem Rohbau das Gleichgewicht und stürzte ca. 3,5 m in die Tiefe. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Zur Klärung der Unfallumstände kamen das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz und die Kriminalpolizei zum Einsatz. Der 56-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell