Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnung verwüstet

Landkreis Sömmerda (ots)

Am frühen Sonntagmorgen randalierte eine Gruppe von drei Männern und einer Frau in einer Wohnung in Straußfurt. Mit Gewalt brachen sie die Wohnungstür eines 25-jährigen Mannes auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke und warfen einen Flachbilderfernseher sowie mehrere Boxen vom Balkon. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Wie hoch der Schaden ist und ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. (JN)

