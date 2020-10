Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher im Rieth

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen in der Nacht zu Sonntag gleich in zwei Wohnungen in der Straße Am Wiesengrunde zu. Ohne Schaden zu verursachen, öffneten sie die Wohnungstüren einer 55-jährigen Frau und eines Rentnerehepaars. Während die Mieter schliefen, bedienten sich die Langfinger in den Wohnungen. Sie ließen Bargeld sowie einen Laptop im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro mitgehen. (JN)

