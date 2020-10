Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Friseurgeschäft aufgebrochen

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen über einen Einbruch in einen Friseursalon in der Andreasvorstadt informiert. Da die Täter noch vor Ort sein sollten, kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang den Dieben die Flucht. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen, um in den Laden zu gelangen. Dort stahlen sie aus der Kasse Bargeld sowie ein Handy im Gesamtwert von 500 Euro. (JN)

